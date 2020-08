Immer mehr Politiker warnen vor Missachtung der Corona-Auflagen

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach den Verstößen gegen Corona-Auflagen bei der Großdemonstration in Berlin am Samstag hat Bundespräsident Steinmeier an den Gemeinschaftssinn appelliert. Wenn man jetzt nicht besonders vorsichtig sei, dann gefährde man die Gesundheit vieler, sagte Steinmeier. Jede und jeder stehe jetzt in der Verantwortung, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Regierungssprecherin Demmer sprach mit Blick auf die Missachtung von Hygieneregeln von inakzeptablen Bildern. Und das Bundesinnenministerium forderte die Länder zu Wachsamkeit auf. Wenn von vornherein absehbar sei, dass Auflagen nicht eingehalten werden, stelle sich die Frage, ob man solche Veranstaltungen zulassen könne, sagte ein Sprecher. Grundsätzlich sei es möglich, Teilnehmerbegrenzungen für geplante Kundgebungen festzulegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 18:00 Uhr