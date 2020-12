Immer mehr Politiker und Verbände fordern harten Lockdown

Nachrichtenarchiv - 09.12.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Immer mehr Stimmen in Deutschland fordern einen harten Lockdown. Der Hauptgeschäftsführer Deutsche Städte- und Gemeindebund, Landsberg, sprach sich im "Handelsblatt" gegen Lockerungen zu Weihnachten und Silvester aus. Das würde zu vermehrten Reiseaktivitäten führen und das Infektionsrisiko erhöhen, so Landsberg. Der Virologe Drosten und die Wissenschaftsakademie Leopoldina forderten eine unverzügliche Verschärfung der Corona-Regeln. Sachsen und Bayern haben bereits reagiert. In Bayern gelten seit heute strengere Vorschriften wie nächtliche Ausgangssperren in Corona-Hotspots, Wechselunterricht ab der achten Klasse oder ein Konsumverbot von Alkohol unter freiem Himmel. In Sachsen schließen ab Montag sogar Kindertagesstätten, Schulen und Teile des Handels. Bundesgesundheitsminister Spahn begrüßte die Entscheidung und rief die restlichen Bundesländer dazu auf, die Corona-Regeln konsequent anzuwenden. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er, die Instrumente dafür lägen alle auf dem Tisch.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.12.2020 05:00 Uhr