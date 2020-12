Immer mehr Politiker fordern kompletten Lockdown ab Weihnachten

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt, meist trocken um 0 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute stark bewölkt bis trüb, anfangs vereinzelt neblig. Nur in den Alpen zeitweise sonnig. Meist trocken. Höchstwerte -2 bis +3 Grad. Kommende Nacht wenig Änderung, Tiefstwerte um -2 Grad. Bis Sonntag weiterhin meist bewölkt oder trüb, nur in den höheren Lagen des Bayerischen Waldes und in Alpennähe zeitweise sonnig, vor allem morgen. Besonders am Samstag vereinzelt Regen oder Sprühregen. Höchstwerte 0 bis 7 Grad. In den Nächten örtlich Frost.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2020 07:00 Uhr