Immer mehr Politiker fordern ein Ende des kostenlosen Corona-Tests

Nachrichtenarchiv - 09.08.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor den morgigen Bund-Länder-Beratungen fordern immer mehr Politiker eine Abschaffung der kostenlosen Corona-Tests. Niedersachsens Ministerpräsident Weil sagte dem Tagesspiegel, bis zum Herbst habe jeder die Möglichkeit, sich kostenfrei impfen zu lassen. Sein Baden-Württembergischer Amtskollege Kretschmann betonte in den Stuttgarter Nachrichten, dies sei auch eine Frage der fairen Lastenverteilung. Angesichts steigender Infektionszahlen erhofft er sich von der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Merkel eine klare Linie, wie es im Herbst weitergehen soll. Grundsätzlich sollten dann Einschränkungen bei Geimpften und Genesenen zu großen Teilen aufgehoben werden. Auch SPD-Kanzlerkandidat Scholz sprach sich dafür aus, dass Nicht-Geimpfte ab Oktober Corona-Tests bezahlen müssen. Wichtig sei aber, dass alle, die sich nicht impfen lassen wollen, auch weiterhin die Möglichkeit haben, am öffentlichen Leben teilzunehmen, so Scholz in der Süddeutschen Zeitung. Grünen-Co-Chef Habeck warb im ZDF für niedrigschwellige Impfangebote anstelle kostenpflichtiger Tests.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.08.2021 01:00 Uhr