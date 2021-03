Immer mehr Pflegebedürftige werden in Bayern ambulant versorgt

Anlässlich des Weltfrauentags werden Rufe nach mehr Gleichberechtigung lauter

München: Anlässlich des Weltfrauentags sind Rufe nach mehr Gleichberechtigung laut geworden. So mahnte Bundespräsident Steinmeier in einer Diskussion an, Digitalisierung könne nur gelingen, wenn sie demokratischer und weiblicher werde. Außerdem rief er Männer dazu auf, sich aktiv für Gleichstellung einzusetzen. Auch Bundesfamilienministerin Giffey forderte mehr Anstrengungen in diesem Bereich. Im Interview mit dem BR sagte sie, zwar habe es in den letzten hundert Jahren Fortschritte gegeben, aber es bleibe noch einiges zu tun. Als Beispiel führte sie an, dass nicht genug Frauen in Führungspositionen seien. Außerdem müsse man sicherstellen, dass soziale Berufe mit hohem Frauenanteil besser bezahlt und die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Eine Benachteiligung von Frauen innerhalb der römisch-katholischen Kirche kritisierte das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Sprecherin Sattler forderte ein Gespräch darüber in der gesamten Weltkirche.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2021 12:00 Uhr