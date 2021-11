Immer mehr Omikron-Fälle weltweit

Das Wetter in Bayern: örtlich Schnee, Höchstwerte -2 bis +3 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt, nur vereinzelt Auflockerungen. Vor allem in Alpennähe auch öfter Schneefall, lebhafter Wind. Höchstwerte minuns 2 bis plus 3 Grad. Die Aussichten: Morgen stürmisch, teils länger anhaltender Schneefall, ab dem Nachmittag von Nordwesten her in Regen übergehend. Ab Mittwoch weiterhin viele Wolken, gebietsweise Regen. Höchstwerte 2 bis 8 Grad. In den Nächten 5 bis 0 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.11.2021 10:15 Uhr