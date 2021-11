Immer mehr Ministerpräsidenten sprechen sich für Impfpflicht aus

Nachrichtenarchiv - 23.11.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Immer mehr Länderchefs sprechen sich für eine allgemeine Impfpflicht im Kampf gegen das Coronavirus aus. Bayerns Ministerpräsident Söder und sein baden-württembergischer Amtskollege Kretschmann werben gemeinsam für diesen Schritt. In einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine" betonen die Politiker von CSU und Grünen, die Impfpflicht sei erforderlich, weil man sonst nicht aus der Pandemie herauskomme. Diese sei kein Verstoß gegen die Freiheitsrechte sondern vielmehr die Voraussetzung dafür, dass wir unsere Freiheit zurückgewinnen. Auch Hessens Ministerpräsident Bouffier sagte, eine Impfpflicht werde man womöglich nicht umgehen können, um aus der Dauerschleife immer neuer Corona-Wellen herauszukommen. Zustimmung kam auch von den Regierungschefs aus Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. NRW-Ministerpräsident Wüst mahnte eine gründliche Prüfung an. Und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer appellierte nochmals an nicht geimpfte Menschen, sich doch noch für die Impfung zu entscheiden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2021 07:00 Uhr