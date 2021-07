Immer mehr Ministerpräsidenten sind für eine Testpflicht von Reiserückkehrern

Nachrichtenarchiv - 29.07.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Immer mehr Ministerpräsidenten sprechen sich für eine Testpflicht von Urlaubsrückkehrern aus. Baden-Württembergs Landeschef Kretschmann sagte, dies sei wichtig, damit nicht noch mehr Probleme und neue Varianten in das Land eingeschleppt würden. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Müller, unterstrich, dass die Testpflicht am 1. August beginnen sollte, auch wenn das nicht einfach durchzuführen sei. Er verwies dabei auf die Kontrollmöglichkeiten an den Grenzen. Sie seien nur stichprobenartig möglich, sagte der Chef der Ministerpräsidentenkonferenz. Die Regierungschefin von Reihnland-Pfalz, Dreyer, befürwortet Tests, um einen neuen Lockdown auszuschließen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer und der Regierungschef von Brandenburg, Woidke, sind ebenfalls für die Testpflicht. Ob sie am 1. August beginnt, wie von Bayerns Ministerpräsident Söder gefordert, ist aber noch offen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2021 10:00 Uhr