Immer mehr Menschen verlieren Anschluss an Mittelschicht

Von der Leyen will EU-weite Debatte über Impfpflicht

Brüssel: Die EU muss nach den Worten von Kommissionspräsidentin von der Leyen über eine allgemeine Corona-Impfpflicht nachdenken. Die Diskussion darüber sei angebracht und müsse geführt werden, sagte sie in Brüssel. Die Entscheidung liege jedoch in der Verantwortung der jeweiligen nationalen Regierungen. Mit Blick auf die aktuellen Zahlen unterstrich die Kommissionspräsidentin, dass derzeit ein Drittel der Europäer nicht geimpft sei. Von der Leyen wörtlich: Das ist eine Menge. In Deutschland hat sich der designierte Kanzler Scholz für eine Impfpflicht ausgesprochen. Er will darüber im Bundestag ohne Fraktionszwang abstimmen lassen. Bei einer Zustimmung könnte die Impfpflicht im Februar oder Anfang März nächsten Jahres in Kraft treten. Bund und Länder wollen morgen auf der Ministerpräsidentenkonferenz weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der vierten Welle der Coronavirus-Pandemie beschließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2021 16:00 Uhr