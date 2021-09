Immer mehr Menschen sterben auf der Fluchtroute Richtung Kanaren

Nachrichtenarchiv - 24.09.2021 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Auf der Fluchtroute von Westafrika Richtung Kanarische Inseln sind laut UN-Migrationsexperten allein im August mindestens 379 Menschen ums Leben gekommen. In den ersten acht Monaten dieses Jahres waren es insgesamt mindestens 785 Migranten, die den Versuch der Flucht auf die spanischen Inseln nicht überlebten. Das sind mehr als doppelt so viele Todesopfer wie im gleichen Zeitraum im letzten Jahr. Die Internationale Organisation für Migration weist darauf hin, dass die Opferzahlen noch weit höher liegen könnten. Gerade auf dieser Route gebe es viele Bootsunglücke, die von niemandem bemerkt und von niemandem überlebt würden. Insgesamt 9.400 Bootsflüchtlinge konnten heuer die Kanaren erreichen - auch das mehr als doppelt so viele wie 2020.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.09.2021 21:45 Uhr