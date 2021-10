Immer mehr Menschen hungern weltweit

Nachrichtenarchiv - 14.10.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kriege, die Klimakrise und die Corona-Pandemie führen zu einer wachsenden Zahl hungernder Menschen. Das hat der diesjährige Welthunger-Index ergeben. Demnach haben weltweit etwa 811 Millionen Menschen viel zu wenig zu essen - mehr als jeder Zehnte. 41 Millionen leben am Rande einer Hungersnot. Besonders dramatisch ist laut Bericht der Welthungerhilfe die Lage in Somalia, Jemen, Afghanistan, Madagaskar und dem Südsudan. // Laut Bundesentwicklungsminister Müller sterben außerdem jeden Tag 15.000 Kinder an den Folgen von Hunger. Das sei Mord, betonte der CSU-Politiker in der "Augsburger Allgemeinen". Die reichen Länder hätten das Wissen und die Technologie, um alle Menschen satt zu machen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2021 13:00 Uhr