Immer mehr Menschen gehen Waffenlieferungen an Ukraine laut ARD-Umfrage zu weit

Marode Betonschwellen lösten laut Bericht Zugunglück von Burgrain aus

Garmisch-Partenkirchen: Die Deutsche Bahn sieht sich nach den neuesten Erkenntnissen zum tödlichen Zugunglück in Burgrain in ihren eigenen Ermittlungsergebnissen bestärkt. Man habe schon vermutet, so hieß es in einer Stellungnahme, dass schadhafte Betonschwellen zu dem tragischen Unfall geführt haben. Bereits gestern hatte die Bahn angekündigt, nach dem Unfall rund 480.000 Betonschwellen auszutauschen. Bayerns Verkehrsminister Bernreiter forderte, dass nun alle Bahnstrecken in Bayern auf möglicherweise schadhafte Schwellen untersucht werden. Die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung hatte zuvor einen Zwischenbericht veröffentlicht, wonach defekte Betonschwellen die Hauptursache für das Zugunglück vom 3. Juni vergangenen Jahres waren. An dem Tag entgleiste ein Regionalzug auf dem Weg nach München. Fünf Menschen starben, 78 wurden verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2023 21:00 Uhr