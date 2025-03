Immer mehr Menschen gehen ins Fitnessstudio

Fitness-Studios sind beliebt wie nie: In Deutschland sind im Moment so viele Menschen in einem Sportclub angemeldet wie nie zuvor. Laut Branchenverband hatten die Studios im vergangenen Jahr 11,7 Millionen Mitglieder - das sind 3,6 Prozent mehr als 2023. Als einen Grund für die höhere Nachfrage nennt der Verband ein stärkeres Gesundheitsbewusstsein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2025 15:45 Uhr