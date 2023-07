Immer mehr Mädchen und Jungen besuchen Kitas

Kurzmeldung ein/ausklappen Siemens baut Standort Erlangen für halbe Milliarde Euro aus

Erlangen: Der Münchner Technologiekonzern Siemens will eine Milliarde Euro in Deutschland in Entwicklung und Fertigung investieren. Die Hälfte davon fließt nach Erlangen. Dort sagte Konzern-Chef Busch, man investiere hierzulande wegen des Glaubens, dass Deutschland eine digitale Zukunft hat. Man fühle sich damit nicht als "Geisterfahrer", sagte Busch weiter, was unter anderem daran liege, dass es in Deutschland etablierte und erfolgreiche wirtschaftliche Ökosysteme gebe. Bundeskanzler Scholz nannte die Investition sei ein starkes Signal für den Innovations- und Produktionsstandort Deutschland. Ähnlich äußerte sich Bayerns Ministerpräsident Söder. Die Produktion in dem 50 Jahre alten Elektronikwerk in Erlangen soll um 60 Prozent ausgebaut und die Produktpalette erneuert werden. Zudem werde das Areal erweitert. Dabei dürften auch neue Arbeitsplätze entstehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2023 19:00 Uhr