Immer mehr Länder verhängen Sanktionen gegen Putin

Das Wetter: In der Nacht in Alpennähe Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht besonders in Alpennähe Schnee, sonst nachlassender Regen bei Tiefstwerten bis minus 2 Grad. Tagsüber am östlichen Alpenrand und im Bayerischen Wald einzelne Schneeschauer, sonst trocken und im Tagesverlauf von Westen und Nordwesten her freundlicher. Am Sonntag und Rosenmontag viel Sonnenschein. Höchstwerte bis 9 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.02.2022 01:00 Uhr