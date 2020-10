Immer mehr Länder melden Rekordzahlen bei Corona-Infektionen

Nachrichtenarchiv - 18.10.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Immer mehr europäische Länder melden neue Rekord-Zahlen bei Corona-Infektionen. In Frankreich wurden laut Gesundheitsministerum mehr als 32.000 Fälle innerhalb eines Tages registriert. In acht Städten gilt seit dem Wochenende eine Ausgangssperre ab 21 Uhr. In Italien zählten die Behörden den bisherigen Höchststand von rund 11.000 Neuinfektionen. Ministerpräsident Conte will heute über weitere Maßnahmen informieren. Tschechien hat zuletzt in Europa die höchsten Fallzahlen in Relation zur Bevölkerungsgröße gemeldet mit mehr als 11.000 Neuinfektionen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.10.2020 05:00 Uhr