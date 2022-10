Immer mehr Krankenhäuser rechnen mit Defiziten

Mindestlohn liegt ab heute bei 12 Euro pro Stunde

Berlin: Seit heute gilt in Deutschland ein höherer gesetzlicher Mindestlohn. Er liegt bei 12 Euro nach zuletzt 10 Euro 45. Der Betrag wurde zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben. Arbeitsminister Heil hat die Erhöhung gegen Kritik verteidigt. Der Funke Mediengruppe sagte er, er glaube nicht, dass dadurch Arbeitsplätze verloren gingen. SPD-Chefin Esken sagte der Stuttgarter Zeitung, der Mindestlohn sei auch ein Impuls für höhere Tariflöhne. - Heute treten noch weitere Gesetzesänderungen in Kraft. Die neuen Corona-Regeln schreiben etwa in Fernzügen und Arztpraxen eine FFP2-Maske vor. In Bayern gibt es darüber hinaus aber keine Verschärfungen. Außerdem zahlen die Verbraucher von heute an auf Gas und Fernwärme nur noch 7 statt 19 Prozent Mehrwertsteuer.

