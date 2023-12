Immer mehr junge Menschen in Bayern machen Abitur

München: In Bayern haben mehr jüngere Menschen als ältere Abitur. Das geht aus einer Erhebung zur schulischen Bildung hervor, die das Statistische Landesamt in Fürth auf Basis der Mikrozensus-Daten von 2022 veröffentlicht hat. Demnach verließen 52 Prozent der heute 25 bis 35-Jährigen die Schule mit der Hochschul- oder Fachhochschureife, bei Älteren ab 65 Jahren waren es mit 20 Prozent deutlich weniger. Die Jüngeren haben auch deutlich häufiger einen akademischen Abschluss als die Älteren. Bei den Erwerbstätigen sind 91 Prozent der Beschäftigten angestellt, neun Prozent sind selbständig. Ihr Anteil steigt mit zunehmendem Alter und damit einhergehender Berufserfahrung kontinuierlich an. .

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 15:00 Uhr