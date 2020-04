Immer mehr Großveranstaltungen in Bayern werden abgesagt

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Nachdem Großveranstaltungen in Deutschland bis Ende August verboten worden sind, kommen immer mehr Absagen: Die Festivals Rock am Ring, Rock im Park und Wacken sind gestrichen. Auch das Gäubodenvolksfest in Straubing oder die Bergkirchweih in Erlangen fallen der Corona-Krise zum Opfer. Das Augsburger Friedensfest soll allenfalls in anderer Form stattfinden. Zum Münchner Oktoberfest gibt es noch keine Entscheidung. Aber Ministerpräsident Söder sagte bereits, er könne sich derzeit nicht vorstellen, dass es stattfindet.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 16.04.2020 23:00 Uhr