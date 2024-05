Immer mehr Frauen leiten staatliche Hochschulen

Gütersloh: Immer mehr staatliche Hochschulen und Universitäten in Deutschland werden von Frauen geleitet. Das zeigen Zahlen des Centrums für Hochschulentwicklung in Gütersloh. Demnach steht 42 Prozent der Universitäten eine Rektorin oder Präsidentin vor. Damit ist der Anteil weiblicher Führungskräfte an den Unis innerhalb von sechs Jahren um 17 Prozentpunkte gestiegen. Auch die staatlichen Hochschulen stehen derzeit zu einem Drittel unter der Leitung von Frauen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2024 14:00 Uhr