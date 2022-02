Immer mehr EU-Staaten geben Widerstand gegen Swift-Ausschluss Russlands auf

Nachrichtenarchiv - 26.02.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Einen Ausschluss Russlands vom Zahlungssystem Swift wollen immer mehr EU-Staaten mittragen. Italiens Ministerpräsident Draghi erklärte, man werde die Haltung der EU zu Sanktionen - einschließlich Swift - voll unterstützen. Auch Frankreich ist ukrainischen Angaben zufolge bereit zu diesem Schritt. Aus Wien hieß es nun ebenfalls, man werde sich einer entsprechenden EU-Entscheidung nicht widersetzen. Ähnlich äußerte sich Zypern. Das Land ist einer der größten ausländischen Investoren in Russland. Auch Ungarns Ministerpräsident Orban signalsierte seine Zustimmung. Neben Deutschland zählten Italien, Frankreich, Österreich und Zypern bisher zu den Gegnern eines Swift-Ausschlusses Russlands. // Stopp - deshalb war er vorerst nicht Teil der am Donnerstag beschlossenen Sanktionen. Die Bundesregierung fürchtet weitreichende Auswirkungen für den Zahlungsverkehr in Deutschland und damit auch für hiesige Firmen. Finanzminister Lindner hatte aber angekündigt, weitere Sanktionsschritte seien möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2022 16:00 Uhr