Immer mehr Erwerbstätige gehen frühzeitig in Rente

Wiesbaden: Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung beobachtet eine Trendumkehr beim Renteneintrittsalter: Immer mehr Menschen scheiden bereits mit 63 oder 64 aus dem Arbeitsmarkt aus. Damit sei der langjährige Anstieg der Erwerbstätigenquote bei den über 60-Jährigen gestoppt, so die Wissenschaftler. Ursache sei die Rente mit 63, die im Jahr 2014 eingeführt wurde. Seitdem können langjährig Versicherte ohne Abschläge frühzeitig in Rente gehen. Im vergangenen Jahr habe fast ein Drittel der neuen Rentner diesen Weg gewählt. Außerdem gehen dem Institut zufolge immer mehr Menschen vor der Regelaltersgrenze in Ruhestand, auch wenn damit ihre Rente geringer ausfällt.

