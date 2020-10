Immer mehr Deutsche fürchten sich laut Deutschlandtrend vor Corona-Ansteckung

Kabinett will Anstieg der Corona-Infektionen mit neuen Maßnahmen bremsen

München: Die bayerische Staatsregierung will mit weiteren Maßnahmen den Anstieg der Corona-Neuinfektionen bremsen. So sollen künftig falsche Angaben in Gästelisten mit einem Bußgeld von 250 Euro bestraft werden. Das hat das Kabinett in München heute beschlossen. Auch Wirte, Hotelbetreiber und Veranstalter müssen die Adresslisten sorgfältig führen, andernfalls droht ihnen ein Bußgeld von 1000 Euro. Ausweiskontrollen wird es laut Staatskanzlei aber nicht geben. Verabschiedet wurde auch ein neues Lüftungs-Konzept für Kitas und Schulen. Ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche in einer Stadt oder einem Landkreis dürfen dort nur noch 50 Menschen an Feiern in öffentlichen Räumen teilnehmen, in privaten Räumen sollen es nur noch 25 Gäste sein.

