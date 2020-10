Immer mehr Deutsche fürchten sich laut Deutschlandtrend vor Corona-Ansteckung

Rechtsextreme Verdachtsfälle auch beim NRW-Verfassungsschutz

Düsseldorf: Der Skandal um rechtsextreme Tendenzen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen hat sich auf den Verfassungsschutz ausgeweitet. NRW-Innenminister Reul bestätigte am Nachmittag, dass drei Beamte einer Observationsgruppe des Landes-Verfassungsschutzes unter Verdacht stehen, Inhalte mit "islam- und fremdenfeindlicher Konnotation" in Chats und in Socialmedia-Netzwerken ausgetauscht zu haben. Das betroffene Team sei aufgelöst, das Führungspersonal ausgewechselt worden. Bei einem vierten Verdachtsfall im Innenministerium handele es sich um einen Verwaltungsmitarbeiter. Reul räumte ein, er kenne den Verdacht gegen den Ministeriumsmitarbeiter bereits seit fast einem Jahr. Der Inhalt der Chats sei zwar nicht akzeptabel, aber weit weniger gravierend als das, was bei der Polizei in Mülheim an der Ruhr entdeckt worden sei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.10.2020 18:45 Uhr