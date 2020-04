Immer mehr Bundesländer setzen auf Maskenpflicht

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen das Coronavirus setzen immer mehr Bundesländer auf eine Maskenpflicht. Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt will heute über eine entsprechende Vorschrift beraten. In Thüringen will Gesundheitsministerin Werner dem Landeskabinett eine Maskenpflicht für alle Geschäfte und den öffentlichen Personen-Nahverkehr von Freitag an vorschlagen. Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern haben eine entsprechende Vorschrift ebenfalls eingeführt oder angekündigt. Das bayerische Kabinett will die Maskenpflicht am Vormittag beschließen, und auch in Baden-Württemberg wird eine entsprechende Entscheidung erwartet. Bundesärztekammerpräsident Reinhardt hat eher zurückhaltend auf die Maskenpflicht reagiert. Der "Passauer Neuen Presse" sagte er, er sei kein ausgesprochener Verfechter der Maske. Denn sie kneife möglicherweise, und das führe dazu, dass der Träger sich unter Umständen häufiger ins Gesicht fasse.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 06:00 Uhr