Immer mehr Bundesländer kündigen Maskenpflicht an

Berlin: Immer mehr Länder setzen auf eine Maskenpflicht, obwohl es bundesweit nur eine Trageempfehlung gibt. Gestern kündigten auch Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin, Hessen, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt die Maßnahme an, vorher hatten das bereits Bayern, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern getan. Als erstes Bundesland hatte Sachsen vorgestern eine Maskenpflicht eingeführt. Damit müssen in 10 von 16 Bundesländern nun Alltagsmasken oder ersatzweise Schals getragen werden. Ab kommender Woche betrifft das in Bayern die Supermärkte und den Öffentlichen Nahverkehr. In Rosenheim gilt wegen besonders hoher Infektionszahlen schon seit heute eine Maskenpflicht, in Straubing ab morgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 06:00 Uhr