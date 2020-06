Immer mehr Bundesländer erlassen Einschränkungen für Touristen

Nachrichtenarchiv - 25.06.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Immer mehr Bundesländer wollen Reisende aus dem nordrhein-westfälischen Corona-Risikogebiet nicht bei sich übernachten lassen. Nach Sachen-Anhalt hat nun auch Baden-Württemberg ein sogenanntes Beherbergungsverbot angekündigt. Es bezieht sich unter anderem auf Hotels, Gasthöfe und Pensionen sowie Ferienwohnungen und Campingplätze. Auslöser ist der Corona-Ausbruch in Deutschlands größtem Schlachthof im Kreis Gütersloh. Als Reaktion darauf hatten in den vergangenen Tagen bereits Bayern, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Einschränkungen für Urlauber aus Risiko-Regionen angeordnet. Sachsen will heute über den Umgang mit Menschen aus Risikogebieten entscheiden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.06.2020 09:45 Uhr