Immer mehr Bundesländer denken über Maskenpflicht nach

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Immer mehr Bundesländer setzen auf eine Maskenpflicht. Die schwarz-rot-grüne Landesregierung von Sachsen-Anhalt will heute über eine entsprechende Vorschrift beraten, wie Ministerpräsident Haseloff im MDR ankündigte.In Thüringen will Gesundheitsministerin Werner heute dem Landeskabinett eine Maskenpflicht für alle Geschäfte und den öffentlichen Personen-Nahverkehr vom kommenden Freitag an vorschlagen. Sachsen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern hben eine Maskenpflicht ebenfalls eingeführt oder angekündigt, in Baden-Württemberg entscheidet das Kabinett heute. Auch in einzelnen Städten sind solche Auflagen bereits beschlossen oder in Kraft, unter anderem in Jena.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.04.2020 01:00 Uhr