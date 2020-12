Immer mehr Bundesländer beschließen harten Lockdown

In Bayern gibt es neue Corona-Massenausbrüche

München: In Bayern gibt es zwei neue Fälle von Corona-Masseninfektionen. In der Oberpfalz ließ das Schwandorfer Landratsamt ein Altenheim teilweise räumen - dort haben sich fast 40 Bewohner und 19 Mitarbeiter infiziert. Einige Betroffene mussten in Kliniken behandelt werden. Im Landshuter Schlachthof waren bereits vor drei Tagen 43 Corona-Fälle in der Belegschaft festgestellt worden, gestern kamen noch einmal 27 weitere dazu. Es ist nicht der erste niederbayerische Schlachthof, in dem es eine Masseninfektion gibt: Im November war der Schlachthof in Vilshofen nahe Passau zeitweise geschlossen worden, nachdem sich dort 80 Mitarbeiter infiziert hatten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.12.2020 03:00 Uhr