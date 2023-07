Immer mehr Bezieher von Grundsicherung im Alter

Kurzmeldung ein/ausklappen Hitze in Bayern erreicht neues Jahres-Hoch

München: Der Freistaat Bayern und auch das Nachbarland Österreich haben an diesem Samstag extreme Hitze erlebt. Am Nachmittag wurde laut Wetterdienst in Nürnberg, Regensburg und Salzburg die 36-Grad-Marke überschritten. Die höchste Temperatur in Deutschland, 38,8 Grad, wurde in Möhrendorf-Kleinseebach in Mittelfranken gemessen. Noch stärker sind die Länder im südlichen Europa betroffen. In Malaga, Spanien, wurden 38,4 Grad gemessen, in der Türkei, in Izmir, 39,1 Grad. In Italien sind der Zeitung "Il Messagero" zufolge im Raum Neapel zwei Amateur-Fußballer an Hitze-Beschwerden gestorben. Für den Start der kommenden Woche werden in Italien und Griechenland Temperaturen von mehr als 40 Grad erwartet.

