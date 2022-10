Immer mehr Bayern sorgen sich um Verlust von Wohlstand und Sicherheit

24-jähriger Vermisster wird am Hochkalter tot aufgefunden

Ramsau: Der in den Berchtesgadener Alpen vermisste 24-jährige Bergsteiger ist tot aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben entdeckte die Besatzung eines österreichischen Hubschraubers den leblosen Körper am frühen Nachmittag am Hochkalter auf einem Schneefeld in 2.250 Metern Höhe. Der Mann aus Hannover war am 17. September trotz widriger Wetterbedingungen allein zu einer hochalpinen Tour aufgebrochen, hatte sich bei einem Sturz schwer verletzt und noch einen Notruf abgesetzt. Intensive Suchmaßnahmen am Berg und aus der Luft mussten dann wegen starken Schneefalls und Sturms immer wieder abgebrochen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2022 21:00 Uhr