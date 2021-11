Immer mehr Attacken gegen impfende Ärzte

Nachrichtenarchiv - 06.11.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ärzte, die gegen Corona-impfen, werden offenbar immer häufiger von Impfgegnern attackiert. In der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ist die Rede von verleumderischen Bewertungen im Internet, Beschimpfungen am Telefon oder per Mail bis hin zu Morddrohungen, über die Fachverbände berichten. Das Bundeskriminalamt schätzt Impfgegner oder Corona-Leugner dem Bericht zufolge inzwischen als relevantes Risiko ein, wenn es um Angriffe auf Impfzentren oder Arztpraxen geht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2021 16:00 Uhr