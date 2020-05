Immer mehr ältere Menschen in Deutschland gelten als von Armut bedroht

Schulen und Friseursalons öffnen wieder

Berlin: Einige Bundesländer lockern heute die Corona-Einschränkungen. Zum Beispiel kehren in mehreren Ländern nach den Abschlussklassen auch Schüler in den Unterricht zurück, die im nächsten Jahr ihre Prüfung ablegen. Auch die ältesten Grundschüler gehen in einigen Bundesländern ab heute wieder zur Schule. Die dpa hat ausgerechnet, dass das hundertausende Schüler betrifft, die in den vergangenen Wochen zuhause lernen mussten. Außerdem dürfen Friseursalons wieder öffnen. Die Branche rechnet damit, dass besonders viele Kunden sich die Haare schneiden lassen wollen. Wegen der Hygiene-Vorschriften könnten aber weniger Menschen gleichzeitig bedient werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.05.2020 04:00 Uhr