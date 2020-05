IMK-Chef Maier warnt vor pauschaler Verurteilung der Corona-Demos

Berlin: Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Innenminister Maier, hat in Bezug auf die Corona-Proteste vor zu viel Aufregung gewarnt. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Maier, es gebe ein gewisses extremistisches Mobilisierungspotenzial, beispielsweise seitens der Reichsbürger, aber auch legitime Proteste. Das könne man nicht alles in Bausch und Bogen verdammen, so der SPD-Politiker. Zuvor hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz auf demokratiefeindliche Kräfte in den aktuellen Demonstrationen hingewiesen. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang sagte, es bestehe die Gefahr, dass extreme Rechte sich mit ihren Feindbildern und staatszersetzenden Zielen an die Spitze der Demonstrationen stellen können, die bis jetzt mehrheitlich von verfassungstreuen Bürgern durchgeführt würden. Auch heute wollen wieder tausende Menschen gegen die Einschränkungen in der Corona-Pandemie auf die Straße gehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.05.2020 10:00 Uhr