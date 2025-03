Imamoglu wird an Gericht überstellt - Proteste in der Türkei

Istanbul: Nach der Festnahme des Bürgermeisters der Stadt, Imamoglu, haben trotz eines Verbots erneut zehntausende Menschen demonstriert. Dabei setzten die Beamten vereinzelt auch Tränengas ein. Auch in Ankara, Izmir und anderen Städten gab es Proteste. Die türkische Medienaufsicht hat die Medien im Land unterdessen angewiesen, ausschließlich offizielle Informationen und Erklärungen der zuständigen Behörden zu veröffentlichen. Im Falle von - wie es hieß - parteiischer und unwahrer Berichterstattung könnten langfristige Sendeverbote oder sogar ein Lizenzentzug drohen. Imamoglu wurde gestern mehrere Stunden lang durch die Polizei befragt, er wies dabei alle Vorwürfe als unmoralisch und unbegründet zurück. Am Abend wurde Imamoglu an ein Gericht überstellt.

