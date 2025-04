Imamoglu steht in der Türkei vor Gericht

Der inhaftierte und abgesetzte Istanbuler Bürgermeister muss sich in zwei Prozessen verantworten: In einem Verfahren geht es um Betrugsvorwürfe bei Ausschreibungen. Im zweiten wird er der Bedrohung eines Staatsanwalts beschuldigt. In beiden Fällen drohen dem beliebten Oppositionspolitiker eine Haftstrafe und ein politisches Betätigungsverbot.

