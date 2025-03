Imamoglu soll Haftrichter vorgeführt werden.

Istanbul: Der Bürgermeister der türkischen Metropole Imamoglu soll heute einem Richter vorgeführt werden. Dieser entscheidet, ob der Oppositionspolitiker in Untersuchungshaft kommt oder freigelassen wird. Imamoglu war am Mittwoch wegen Terror- und Korruptionsvorwürfen festgenommen worden. Seitdem kommt es in den Großstädten des Landes zu Massenprotesten. Allein in Istanbul nahmen gestern Abend nach Angaben der Opposition rund 300.000 Menschen an einem Protestmarsch teil. Die Demonstranten forderten Präsident Erdogan zum Rücktritt auf. Der wiederum bezeichnete die Proteste als "Straßenterror" und warnte vor weiteren Demonstrationen. Imamoglu gilt als größter politischer Rivale von Präsident Erdogan und soll Oppositionskandidat bei der nächsten Wahl werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2025 12:00 Uhr