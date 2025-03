Imamoglu als Präsidentschaftskandidat nominiert

Istanbul: Die türkische Oppositionspartei CHP hat den abgesetzten Bürgermeister Imamoglu zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gewählt. Parteichef Özel erklärte vor Teilnehmern einer Demonstration in Istanbul am Abend, es hätten 1,6 Millionen der insgesamt 1,7 Millionen CHP-Mitglieder für den 53-Jährigen als Kandidat bei einer künftigen Präsidentschaftswahl gestimmt. Millionen Menschen gaben Özel zufolge zudem ihre Stimme symbolisch an sogenannten Solidaritätswahlboxen für Imamoglu ab, die neben den regulären Urnen im ganzen Land aufgestellt worden waren. Am Abend protestierten in Istanbul wieder zehntausende Menschen gegen Imamoglus Festnahme. Laut seiner Partei hatten sich am Wochenende insgesamt hunderttausende Menschen an den Massenprotesten beteiligt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2025 01:00 Uhr