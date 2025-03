Imamoglu als Bürgermeister von Istanbul suspendiert

Istanbul: Das türkische Innenministerium hat den in Untersuchungshaft sitzenden Istanbuler Bürgermeister Imamoglu vorläufig seines Amtes enthoben. Imamoglu sei von seinen Aufgaben suspendiert worden, erklärte das Innenministerium. Ein Gericht hatte die Inhaftierung des aussichtsreichsten Konkurrenten von Präsident Erdogan zuvor mit Korruptionsvorwürfen begründet. Oppositionsvertreter sprachen von einem Staatsstreich. Imamoglu selbst wandte sich erneut in scharfen Worten gegen das Verfahren. Es handele sich um eine "Hinrichtung ohne Gerichtsverfahren", ließ der Oppositionpolitiker über seine Anwälte ausrichten. Das Auswärtige Amt in Berlin hat das Vorgehen der türkischen Justiz als schweren Rückschlag für die Demokratie in der Türkei kritisiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 16:00 Uhr