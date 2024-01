Im Westjordanland sterben Palästinenser bei israelischem Angriff

Tel Aviv: Sechs Menschen sind palästinensischen Angaben zufolge bei einem israelischen Luftangriff im Westjordanland ums Leben gekommen. Die getöteten Palästinenser seien zwischen 18 und 29 Jahre alt, teilte die Autonomiebehörde in Ramallah mit. Der Luftangriff in der Stadt Dschenin traf Berichten zufolge eine Zusammenkunft mehrerer Anwohner. Demnach war es dort zuvor zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Armee gekommen. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar. Nach Angaben der israelischen Polizei kam auch eine 19 Jahre alte Grenzpolizistin in Dschenin ums Leben. Die Beamtin habe sich in einem Einsatzfahrzeug befunden, das von einem Sprengsatz getroffen worden sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2024 11:00 Uhr