Im Westjordanland setzen israelische Siedler Häuser in Brand

Tel Aviv: Im nördlichen Westjordanland ist es am Abend zu schweren Ausschreitungen gekommen. Dabei töteten nach Angaben des Gesundheitsministeriums israelische Siedler einen Palästinenser. Mindestens 100 weitere Palästinenser erlitten demnach Verletzungen, als Israelis in Huwara und der Umgebung Häuser, Läden und Autos in Brand setzten. Zuvor hatte ein mutmaßlich palästinensischer Angreifer in Huwara zwei israelische Brüder erschossen. Nach ihm wird gefahndet. Seit Monaten kommt es im von Israel besetzten Westjordanland immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2023 06:00 Uhr