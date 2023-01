Kurzmeldung ein/ausklappen "Im Westen nichts Neues" ist für neun Oscars nominiert

Los Angeles: Das deutsche Antikriegsdrama "Im Westen nichts Neues" ist für neun Oscars nominiert. Unter anderem ist es im Rennen um den begehrten Preis für den besten Film. Auch in den Kategorien beste Filmmusik, bester ausländischer Film und beste Effekte könnte die Produktion einen "Academy Award" gewinnen. Regisseur Edward Berger ist zusammen mit zwei Co-Autoren für das beste adaptierte Drehbuch nominiert. "Im Westen nichts Neues" ist die Neuverfilmung des gleichnamigen Romans von Erich Maria Remarque für den Streaming-Dienst Netflix. Allerdings ist "Im Westen nichts Neues" nicht der Spitzenreiter in Bezug auf die Oscar-Nominierungen. Die Science-Fiction-Komödie "Everything Everywhere All at Once" ist sogar in elf Kategorien im Rennen. Die Oscars werden am 12. März verliehen.

