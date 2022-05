Im Verteidigungsausschuss gibt es Kritik an Auftritt von Scholz

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Verteidigungsausschuss des Bundestags sind Spannungen innerhalb der Ampelkoalition in Bezug auf die Ukraine-Politik deutlich geworden. FDP-Politiker hatten Kanzler Scholz aufgefordert, offene Fragen zu Waffenlieferungen an die Ukraine zu klären. Der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Faber, verließ nach eigenen Angaben aus Unzufriedenheit vorzeitig die Sitzung. Faber schrieb auf Twitter, es seien leider nicht viele Antworten zur Ukraine-Politik gegeben worden. Die Vorsitzende des Ausschusses, Strack-Zimmermann von der FDP, sprach dagegen von einem sehr konstruktiven Gespräch. Scholz versprach, dem Gremium regelmäßig für Fragen zur Verfügung zu stehen. Außerdem kündigte der Kanzler Teilnehmern zufolge in der Sitzung an, bald ein weiteres Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin zu führen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 12:00 Uhr