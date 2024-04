Im vergangenen Jahr tropischer Urwald von Fläche größer als NRW zerstört

Washington: Weltweit sind im vergangenen Jahr rund 37.000 Quadratkilometer tropischer Urwald zerstört worden. Wie das World Resources Institute bekannt gab, sind das zwar rund 400.000 Hektar weniger als noch 2022. Dennoch ist die Fläche größer als Nordrhein-Westfalen. Auch in anderen Regionen ging die Waldfläche in 2023 stark zurück. So war der Waldverlust in Kanada im vergangenen Jahr aufgrund von Bränden dreimal so hoch wie in anderen Zeiträumen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.04.2024 04:00 Uhr