Im Vatikan beginnt die Zeit des "leeren Stuhls"

Rom: Mit dem Tod von Papst Franziskus beginnt in der katholischen Weltkirche die Zeit der sogenannten "Sedisvakanz", also die Zeit des leeren Stuhls. Die Phase des Übergangs hat weitreichende Folgen. So verlieren nun die Chefs aller Behörden im Vatikan ihre Posten. Den Ritus für die Beerdigung der Päpste hatte Franziskus überarbeitet und vereinfacht. Statt wie traditionell drei ineinander liegende Särge aus Zypresse, Blei und Eiche gibt es nun nur noch einen Holz-Sarg. Aufgebahrt wird dieser in der Privatkapelle des Kirchenoberhaupts. Dort können die Gläubigen am offenen Sarg Abschied nehmen. Auch das Regelwerk für die Beisetzung ließ Franziskus anpassen. Es wird erwartet, dass sein Leichnam nun in der römischen Marienkirche Santa Maria Maggiore beerdigt wird.

