Im Ukraine-Krieg rücken die russischen Truppen näher an Kiew heran

25.02.2022 10:00 Uhr

Kiew: In der Ukraine gehen die russischen Angriffe seit den frühen Morgenstunden weiter. Der ukrainische Präsident Selensky sagte im Fernsehen, beschossen würden nicht nur militärische Ziele, sondern auch zivile. Mehr als 33 sollen es seit Kriegsbeginn gewesen sein. Von russischer Seite gibt es zu dem Vorwurf bisher keine Stellungnahme. Nach Angaben des Innenministeriums wird Kiew mit Marschflugkörpern und ballistischen Raketen beschossen. Die Stadtverwaltung rief alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich möglichst in Sicherheit zu bringen. Augenzeugen berichten von mehreren Explosionen und Feuern. Aus dem Generalstab der Ukraine heißt es, derzeit gebe es heftige Gefechte im Umkreis der Hauptstadt. Im Laufe des Tages wird demnach mit russischen Panzerangriffen auf Kiew gerechnet. Auch in mehreren Städten des Landes schlugen nach Behördenangaben Raketen oder Artilleriegranaten ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2022 10:00 Uhr