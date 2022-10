Im Tarifstreit bei TotalEnergies in Frankreich gibt es eine Teileinigung

Nachrichtenarchiv - 14.10.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

La Défense: Nach tagelangen Streiks an französischen Raffinerien und Benzindepots hat der Ölkonzern TotalEnergies mit einem Teil der Beschäftigten einen Kompromiss gefunden. In der Nacht einigten sich beide Seiten auf eine Gehaltserhöhung von sieben Prozent sowie Zulagen in Höhe von 3.000 bis 6.000 Euro, hieß es. Eine Gewerkschaft kündigte allerdings eine Fortsetzung der Streiks an. Wegen der Arbeitsniederlegungen hatte die französische Regierung sogar Dienstverpflichtungen für zwei Benzindepots verfügt und Wirtschaftsminister Le Maire hatte TotalEnergies dazu aufgefordert, die Gehälter zu erhöhen.

