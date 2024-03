Im Tarifkonflikt der Bahn bleiben die Fronten verhärtet

Frankfurt am Main: Vor dem Arbeitsgericht sind Gespräche zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn ergebnislos geblieben. Trotz richterlicher Vermittlung konnten sich die Parteien nicht auf einen Wiedereinstieg in Verhandlungen einigen. Die Entscheidung des Gerichts steht noch aus. Die Bahn will per Eilantrag den erneuten Streik der Lokführer noch stoppen. Die GDL fordert ihrerseits ein weiteres Entgegenkommen der Bahn in Sachen Arbeitszeitverkürzung. - Seit 18 Uhr streiken bereits die Lokführer im Güterverkehr; um 2 Uhr in der Nacht soll auch der Personenverkehr bestreikt werden. Das Urteil des Arbeitsgerichts wird im Lauf des Abends erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 20:00 Uhr