Im Suezkanal havarierte "Ever Given" teilweise wieder frei

29.03.2021 07:00 Uhr

Kairo: Das im Suezkanal havarierte Containerschiff "Ever Given" ist wieder frei. Von Seiten des Kanaldienstleisters hieß es, das vor Tagen auf Grund gelaufene 400 Meter lange Schiff sei wieder in schwimmenden Zustand gebracht worden. Unklar ist, wann es wieder manövrierfähig ist. Mit Schleppern und Baggern, die Erdreich unter dem Schiffsbug abtrugen, hatte man zuletzt versucht, die "Ever Given" flott zu bekommen. Das Schiff eines japanischen Eigentümers war in Richtung Rotterdam unterwegs, als es vergangenen Dienstag im Suezkanal auf Grund lief. Seitdem stauten sich dort etwa 370 Schiffe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2021 07:00 Uhr