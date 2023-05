Im Sudan ist neue Waffenruhe bereits wieder gebrochen worden

Meldungsarchiv - 04.05.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Khartum: Im Sudan ist eine für heute vereinbarte Waffenruhe bereits wieder gebrochen worden. Laut Medienberichten kam es zu Luftangriffen und schwerem Beschuss in der Nähe des Präsidentenpalasts in der sudanesischen Hauptstadt Khartum. Eigentlich sollten die Waffen für eine Woche schweigen. Seit Beginn der Kämpfe vor gut drei Wochen wurden bereits wiederholt Feuerpausen vereinbart und gebrochen. In dem Land am Horn Afrikas trägt de-facto-Präsident al-Burhan mithilfe der Streitkräfte einen Machtkampf gegen seinen Stellvertreter Daglo aus, der paramilitärische Einheiten hinter sich hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.05.2023 09:45 Uhr